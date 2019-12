Comment faire soi-même un baume à lèvres zéro déchet? zéro déchet ? Les baumes à lèvres, les sticks à lèvres que l'on trouve dans le commerce Camille Bénévole à La Maison du Zéro Déchet génèrent énormément de packagings en plastique. Je vais vous montrer comment faire un baume à lèvres naturel et zéro déchet. Alcool à 70°C Désinfecter le matériel et le plan de travail. de karité 10 g de beurre 10 g d'huile de coco Cire d'abeille blanche Cire d'abeille en pépites Faites vous-même 4 EXCIPIENT NATUREL CIRE NATURELLE les bougies, les encaustiques, les onguents et lotions. Douce au toucher et d'odeur agréable, elle est non toxique d'élaborer de nombreux produits comme Mettre dans un bol. Mettre à chauffer une casserole d'eau. Au bain-marie, faire fondre le mélange. Bien mélanger. Vitamine E Verser 2 gouttes. (en option) Extrait aromatique EXTRAIT AROMATIQUE Vanille Mettre le mélange dans un contenant réutilisable. Laisser reposer. Une fois solidifié, le baume à lèvres est prêt. Voici comment l'utiliser : Si, comme moi, vous faites ce baume à lèvres dans un petit pot à confiture qui a été "upcyclé", eh bien on met juste un peu de baume à lèvres sur son doigt et on vient l'appliquer, en fait, sur ses lèvres. On peut aussi verser la préparation dans un petit stick qui est réutilisable et auquel cas ça s'utilise exactement comme un baume à lèvres conventionnel. Les baumes à lèvres classiques sont généralement sur-emballés. Certains contiennent des résidus nocifs. On peut retrouver des ingrédients qui sont aujourd'hui dérivés du pétrole ou du plastique, des perturbateurs endocriniens alors que dans la recette que je vous propose, il n'y a que des ingrédients qui sont 100 % naturels. Donc, c'est meilleur et meilleur pour l'environnement. Quand vous achetez un stick à lèvres classique, vous avez presque plus de plastique dans le stick que de produit. Donc, comme c'est beaucoup de petits contenants, ça crée énormément de plastique. Ici, vous allez supprimer tout ça, puisque déjà, vous utilisez un contenant en verre ou un contenant réutilisable. Et vous allez gagner de l'argent, en fait. recette conventionnelle, Comparée à une cette recette, elle est jusqu'à 6 fois moins cher qu'acheter un stick à lèvres conventionnel du commerce, et la recette que je vous propose ici, elle vous coûte simplement 1 euro. Dans cette recette, les ingrédients sont naturels et jouent des rôles bien précis. On va avoir de la cire d'abeille qui vient faire un film protecteur qui va venir cicatriser, BEURRE DE KARITÉ BIO ORGANIC SHEA BUTTER NOURISHING AND PROTECTIVE CARE du beurre de karité éviter d'avoir les lèvres gercées et de l'huile de coco qui va permettre de venir nourrir en profondeur. Et quelques gouttes de vitamine E pour bien conserver le produit. vous pouvez remplacer Si vous êtes végan, la cire d'abeille par soit de la cire de riz, soit de la cire de fleurs. Moi, j'utilise ce baume à lèvres depuis 3 ans maintenant, et le constat que je fais, c'est qu'il est bien plus efficace qu'un baume à lèvres classique. .nature