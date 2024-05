Comment Lucas Bravo choisit ses rôles

"J'avais une vraie volonté de me dissocier du personnage qui m'a un peu révélé…" Connu pour son rôle dans la série "Emily in Paris", Lucas Bravo est à l'affiche du film "Les Femmes au balcon" de Noémie Merlant présenté à #Cannes2024. Mais comment choisit-il ses rôles ? On lui a posé la question.