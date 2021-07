Comment Players For Society s'engage dans la prévention routière

"Raconter ce que j'ai vécu, je pense que ça peut avoir un impact" Miraculé, le footballeur Lamine Koné s'engage avec Players For Society aux côtés de Romain et son association STEF CARES. L’objectif : faire prendre conscience aux jeunes des dangers de la route et du téléphone au volant. Cette vidéo a été produite en partenariat avec une marque