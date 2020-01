Comment rendre un chat heureux en appartement ?

Comme Bento, un chat sur trois vit en appartement. Le chat peut ĂȘtre heureux en appartement, Ă condition d'observer certaines rĂšgles pour son bien-ĂȘtre.

L’alimentation

D’abord, la gamelle doit ĂȘtre dans un endroit calme, au sol ou en hauteur. En hauteur, s'il y a un chien. Le chat est un grignoteur : il a besoin d'une quinzaine de mini-repas dans la journĂ©e. C’est son rĂ©gime alimentaire, puisque dans la nature, il mange des souris. Quand on lui donne des croquettes comme ça, dans une gamelle, il a tendance Ă trop en manger. Dans ces cas-lĂ , il vaut mieux mettre ses croquettes soit dans des gamelles anti-glouton, oĂč il va jouer Ă aller chasser ses croquettes, soit dans des altĂšres ou des boules qu'il doit faire rouler pour avoir quelques croquettes qui tombent. Ça stimule son comportement de chasse et ça lui permet de s'alimenter.

C’est bien de multiplier les points d'alimentation. En complĂ©ment, il est conseillĂ© de lui donner des aliments humides matin et soir : des sachets, des boĂźtes ou des repas que vous lui confectionnez. Ce sont des aliments qui apportent beaucoup d'eau et qui rassasient le chat. Cela Ă©vite qu'il mange trop et grossisse. Sa gamelle d'eau doit ĂȘtre fraĂźche, renouvelĂ©e une Ă deux fois par jour et posĂ©e dans un endroit calme, non passant.

La litiĂšre

Concernant le nombre de litiĂšres, la rĂšgle, c'est une litiĂšre par chat. On dĂ©conseille les portes sur les litiĂšres fermĂ©s, tout simplement parce que ça fait milieu de culture, il y a beaucoup d'odeurs et le chat rechigne, aprĂšs, Ă venir dans la litiĂšre. Le plus important, c'est qu'il ne soit pas perturbĂ© quand il y va, pour qu'il n'ait pas tendance Ă aller faire ses besoins ailleurs. La litiĂšre doit donc ĂȘtre Ă distance du lave-linge, du lave-vaisselle et de la gamelle, puisque le chat n'aime pas manger dans ses toilettes.

Les accessoires

Pour le bien-ĂȘtre et le repos du chat, il y a des accessoires indispensables, comme les griffoirs. Ils permettent bien sĂ»r au chat de griffer, c'est un besoin physiologique, un plaisir et une mĂ©thode, pour lui de marquer son territoire. Il a besoin de signifier Ă ses congĂ©nĂšres lĂ oĂč il demeure, et les endroits oĂč il se repose pour ne pas ĂȘtre dĂ©rangĂ©. Il faut minimum deux griffoirs par chat.

C'est un animal qui vit en hauteur, en trois dimensions, et c'est important de lui rĂ©server des zones de refuges en hauteur : un arbre Ă chat, un hamac, des couffins sur une Ă©tagĂšre
 Il ne faut pas lui interdire d'aller sur les meubles. Pour disposer un arbre Ă chat, il vaut mieux le mettre Ă cĂŽtĂ© d'une source de chaleur, comme un radiateur, parce que les chats adorent la chaleur, soit, et c'est encore le mieux, prĂšs d'une fenĂȘtre. Ce sera un poste d'observation pour le chat ! Il va passer des heures Ă regarder les oiseaux, tout ce qu'il se passe, toutes ces stimulations visuelles qui sont trĂšs importantes pour son psychisme.

Le chat est un grimpeur né, il a besoin de prendre de la hauteur, beaucoup plus qu'un chien. La hauteur lui permet non seulement de se mettre à l'abri, de s'isoler, mais aussi d'observer son environnement pour voir s'il y a d'éventuelles proies ou des intrus sur son territoire.

Le bien-ĂȘtre et la santĂ©

Le jeu est un simulacre de chasse. Comme les félins sauvages, le chat a besoin de chasser, bien entendu. Il faut jouer avec lui et lui donner des jouets. Le principal, c'est de varier les plaisirs : lui sortir tous les deux jours de nouveaux jouets car le chat se lasse trÚs vite.

La premiĂšre cause d'accident chez le chat d'appartement, c'est la chute accidentelle d'une fenĂȘtre ou d'un balcon. C'est pour ça qu'il faut les sĂ©curiser, soit avec un grillage, soit avec un filet. Il faut faire trĂšs attention Ă prendre un chat qui a toujours vĂ©cu en appartement, qui n'a pas eu accĂšs Ă l'extĂ©rieur, pour qu'il puisse bien s'acclimater dans son nouvel appartement.

Un chat d'appartement peut ressentir un certain mal-ĂȘtre, parce qu'il s'ennuie ou parce qu'il est anxieux. Si un chat passe ses journĂ©es Ă dormir, s'il ne s'intĂ©resse pas Ă son environnement, s'il ne joue plus, s'il mange beaucoup ou peu, s'il se lĂšche beaucoup, s'il devient agressif
 Cela sigifie qu'il ne se sent pas bien. Il faut aller voir un vĂ©tĂ©rinaire pour comprendre ce qu'il se passe, et, peut-ĂȘtre, rĂ©amĂ©nager son environnement et changer ses interactions. Faites attention : vous ĂȘtes trĂšs important dans la vie d'un chat. Les jeux, les cĂąlins quotidiens, votre prĂ©sence, votre amour font le bonheur du chat d’appartement, et c'est trĂšs important.