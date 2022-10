Conversation entre Elips de Drag Race France et son père

“Tous les questionnements que j’avais eus dans l’enfance, grâce au drag, je peux les déconstruire”

"Pouvoir participer à Drag Race, je ne me rendais pas du tout compte du fait que j'allais participer à cette émission qui est quand même l'émission mythique sur le drag qui a permis de remettre un énorme coup de projecteur sur le milieu drag dans le monde entier. C'est hyper valorisant". Elie, connu sous le nom de Elips, est drag queen et star de l'émission Drag Race France. Avec son père Christophe, ils évoquent leur relation. "Moi je suis très fier de mon fils et très heureux qu'effectivement Elie puisse s'épanouir comme il s'épanouit dans son domaine" explique son père qui l'avait également accompagné sur le casting de l'émission "avec toutes ses affaires, ses six énormes valises".

Depuis ses 6 - 7 ans, Elie a un attrait pour les costumes, la couture, le maquillage. "Je pense que la première fois que j'ai été en drag, c'était quand j'étais petit à la maison" se souvient Elie qui ajoute : "A l'école, j'avais les traits fins, j'avais les cheveux longs. On me prenait souvent pour une fille. Et ça, au début, je ne l'ai pas du tout accepté. Du coup j'ai essayé de faire en sorte que les gens captent que je suis un garçon, j'essayais de prendre une voix plus grave, j'essayais de me tenir un peu plus comme un garçon. Et ça ne marchait pas parce que ça faisait partie de moi". "Moi quand j'ai rapidement intégré le fait que tu serais peut-être différent. Et je me suis interrogé: "Est-ce que ça me pose un problème ?" Et très sincèrement et rapidement, je me suis dit: "Ça ne me pose aucun problème". Pour moi, des gens ne peuvent qu'aimer leurs enfants et avoir de la bienveillance envers eux" affirme Christophe. "En fait, tous les questionnements que j'avais eus dans l'enfance sur le genre, grâce au drag, je peux les utiliser, les déconstruire. Être beaucoup plus à l'aise aussi, hors drag" conclut Elie.