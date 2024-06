Dans la maison de Marine Quéméré

"D’un seul coup, tu as 70 personnes qui débarquent et qui retournent ta maison, quoi. Donc il y a un truc, un peu, genre wow…" Dans cette maison familiale nichée en pleine campagne, c’est plus d’une centaine de films qui ont été tournés. Visite guidée avec Marine Quéméré, autrice-compositrice et interprète.