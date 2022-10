Elle aide les acteurs à jouer des scènes intimes

“J’aime bien dire que je suis magicienne”

“Quand j’étais plus jeune et que je regardais des films avec des scènes érotiques, je me demandais toujours : ‘Comment ils ont fait ?’ Quand un film dévoile ses secrets de tournage, ils vous montrent comment ils ont réalisé les scènes de combat ou les scènes de danse sympa. Mais on ne vous montre pas grand-chose sur le tournage des scènes intimes.” Phay Moores gagne sa vie en étant coordinatrice d’intimité sur les plateaux de tournage. Autrement dit, la jeune femme apprend aux acteurs à être filmé lors de scènes de sexe, ou comprenant leur intimité. “Beaucoup de gens pensent que les scènes intimes, ce n’est que les scènes de sexe. Ce n’est pas vrai. Je travaille aussi sur les baisers, la nudité, la nudité partielle, la nudité sous-entendue”, explique-t-elle. Pour Hollywood, il crée des prothèses de pénis

“J’aime bien dire que je suis magicienne, car je travaille beaucoup sur les illusions”, rigole la jeune femme. Après des études d’art dramatique, elle a suivi des formations sur les scènes de combat. C’est ainsi qu’elle a découvert ce métier. Grâce à cela, Phay Moores fait le lien entre les acteurs, les réalisateurs et la production. “Aux acteurs, je demande : ‘Avez-vous des limites que vous ne voulez pas dépasser ? Est-ce qu’il y a des éléments médicaux que nous devons prendre en compte pour mieux vous défendre et vous protéger le jour J ?’ On ne va jamais partir du principe que les acteurs sont partants à 100 % pour toutes les scènes qu’on va leur demander de jouer.” Dans l'atelier d'un maquilleur effets spéciaux