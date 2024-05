Elles fabriquent de faux bébés pour le cinéma

Acteurs et réalisateurs se sont succédés sur le tapis rouge de #Cannes2024. Mais le cinéma, c'est aussi des métiers de l'ombre. Justine, Ondine, Julie et Virginie fabriquent ainsi des répliques de bébés. Un long travail artisanal. Et un résultat bluffant. 😮