En Auvergne, Pierre et Philippe se sont lancés dans la rénovation de 3 maisons en ruines

En Auvergne, Pierre et Philippe se sont lancés dans la rénovation de 3 maisons en ruines de la manière la plus responsable possible. Sur TikTok, ils documentent leurs travaux sous le pseudo @3houses. Aujourd'hui, ils s'attaquent à la peinture du salon. Brut les a suivis. Cette vidéo a été produite en partenariat avec une marque