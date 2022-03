En Côte-d'Or, à la réouverture du bal de Colette et Jean

"Ça donne un peu de joie, on vieillit moins vite." Pendant ce temps-là en Côte-d'Or, Colette et Jean ont enfin pu rouvrir leur bal, qui avait dû fermer comme les discothèques. L'occasion pour les habitués d'enfin se retrouver, de danser et de faire des rencontres…