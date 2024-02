En coulisse avec l'humoriste Caroline Vigneaux

"On va continuer à rire. On ne va pas donner ce pouvoir à nos agresseurs." Avocate pendant 8 ans, elle a tout quitté pour devenir humoriste. Sur scène, Caroline Vigneaux fait rire, et parfois avec des moments douloureux de sa vie. Victime de viol, elle utilise la scène pour panser les blessures et "ne pas laisser un cauchemar l'anéantir". On l'a suivie dans les coulisses de son nouveau spectacle au théâtre Édouard VII, à Paris.