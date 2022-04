En couple depuis 12 ans, Carole et Raph partagent une passion pour les LEGO

"On a carrément appris des trucs l'un sur l'autre en construisant des LEGO." En couple depuis 12 ans, Carole et Raph partagent ensemble deux passions : la pop culture et les produits LEGO. Brut les a rencontrés chez eux, en pleine construction de leur dernier set... Ils racontent. Cette vidéo a été produite en partenariat avec une marque