Fight Klub : Charles Villa, premier reporter à entrer dans la cage du K.O.T.S.

J’ai pu le suivre pour qu’il nous raconte son histoire, mais aussi celle de ces lieux interdits, qui rappellent le film de David Fincher et qui attirent de plus en plus de combattants. Dans Fight Klub, toutes les classes sociales sont représentées et tous les coups sont permis. Je vous emmène.

Charles Villa, grand reporter pour Brut.

