Réalisé par Martin Bourboulon, le film "Les Trois Mousquetaires - Milady" met en scène Eva Green, Lynda Khoudri, Vincent Cassel, Louis Garrel. Brut a rencontré François Civil, qui interprète D’Artagnan et Pio Marmaï qui joue Porthos. Deux personnages amis à l’écran. Hors scène, les deux acteurs sont aussi de très bons amis. “Avec Pio, c’est du solide” commente François Civil, qui a rencontré Pio Marmaï sur le tournage du film “Ce qui nous lie” en 2017. Ils y interprétaient des frères. “Le film tourne autour du vin. un sujet qui permet quand même de créer, aussi, des moments d'intimité et de plaisir” ajoute Pio Marmaï. Depuis, ils ont développé et nourri une forte amitié.

Pour celui qui interprète Porthos, l’amitié fait référence à “un truc de surprise par (ses) amis qui sont très, très rares (...) en termes de nombre”. François Civil ajoute : “Je trouve qu'il y a un truc qui nous réunit, c'est qu'on est assez exigeants dans le travail. Et sérieux. On s'est rencontrés sur un plateau. On a passé un an sur le tournage des Mousquetaires donc on s'est beaucoup vus dans le cadre du travail. Mais on est très sérieux dans l'approche de notre boulot, mais on ne se prend pas du tout au sérieux, nous. Et je crois qu'il y a un mélange d'exigence et de légèreté où on se retrouve bien”.

“Quand on arrive sur le plateau, sur ce genre de film, il y a un truc de sérieux, une concentration, on peut essayer de mettre de la vie, mais sinon, il faut être au taquet. (...) Il y a tellement d’artificiers, de cascadeurs, des répétitions qui ont duré six mois avant” explique François Civil. “Il y a quand même une certaine pression. Je pense à la scène où a tourné l'assaut de La Rochelle. En fait, il y avait tellement d'éléments extérieurs et d'artificiers. Il y avait 5000 balles d'explosifs qui pétaient d'un coup. Il y avait des types qui sortaient des calèches. Là, quand on dit "moteur", il y a une tension dans la mairie de Saint-Malo”. Le film "Les Trois Mousquetaires - Milady" de Martin Bourboulon sort dans les salles de cinéma le 13 décembre 2023.

