Hang Soon Dong est la plus grande galerie souterraine sur Terre

Cette grotte vietnamienne est si grande qu'elle accueille sa propre jungle et possède son propre micro-climat.

C'est une porte vers un autre monde. La plus vaste galerie souterraine sur Terre, Hang Soon Dong, est si grande qu'elle accueille sa propre jungle, sa propre rivière, ses propres nuages, son propre écosystème… Située au Vietnam, elle mesure 9 kilomètres de long et atteint 200 mètres de haut. Hang Soon Dong est donc plus haute qu’immeuble de 40 étages. La plus grande salle pourrait même accueillir tout un quartier de New York.

L’entrée de la galerie souterraine Hang Soon Dong a été découverte en 1990, au cœur du parc national de Phong Nha-Ke Bàng, au Viêtnam, mais elle n'a été explorée qu'à partir de 2009. À Hang Soon Dong, on peut trouver des perles des cavernes, grosses comme des ballons et des stalagmites de 70 mètres de haut. L'accès des touristes à Hang Soon Dong a été autorisé en 2013, mais reste très limité, avec un seul opérateur organisant des expéditions qui nécessitent 5 jours pour être complétées. Ainsi, plus de personnes ont vu le sommet de l'Everest que l'extrémité de cette grotte vietnamienne. C'est Hang Soon Dong.