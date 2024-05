Ils ont entre 18 et 20 ans et vivent leur premier Festival de Cannes

"Une immersion de dingue, on a l'impression de vivre hors du temps." Ils sont 8, ils ont entre 18 et 20 ans et cette année, ils vivent leur premier Festival de Cannes grâce au Pass Culture. Après avoir envoyé une lettre, ils ont été sélectionnés parmi 5000 personnes dans toute la France pour obtenir le Graal : une accréditation pour #Cannes2024. Projections, rencontres, montée des marches… ils nous racontent tout.