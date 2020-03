Interview Brut : Stormzy

Rencontre avec le rappeur Stormzy

Il est le rappeur numéro 1 au Royaume-Uni, et il est le premier artiste britannique noir à être en tête d’affiche du festival de Glastonbury. Rencontre avec un homme engagé.

Stormzy est le rappeur numéro 1 au Royaume-Uni, et il est connu pour avoir mis le genre musical « grime » en lumière. À ce jour, il cumule plus de 1,1 milliard de streams. En 2019, Stormzy est rentré dans l’histoire en tant que premier artiste britannique noir à être en tête d’affiche du festival de Glastonbury. Mais il n’a pas toujours été musicien. Avant d'être rappeur, il était ingénieur dans une raffinerie de pétrole. Rencontre.

« J’ai démissionné, j’ai foncé tête baissée sans me retourner »

« J’étais ingénieur et ça devenait vraiment sérieux, au point de me dire que je deviendrais bientôt un vrai ingénieur de projet. J’étais OK avec ça, mais en même temps, j’avais toujours cette envie d’écrire quand j’étais au travail. Je faisais de la radio, aussi, je faisais les deux en même temps… Je jonglais vraiment. Je pense qu’au bout d’un moment, j’aurais dû me consacrer à l’un ou l’autre. Et j’ai choisi la musique. J’ai démissionné, j’ai foncé tête baissée sans me retourner, et je n’ai pas arrêté depuis. »

En 2018, il lance la bourse Stormzy pour financer les études de deux étudiants noirs à l’université de Cambridge. Grâce à cette bourse, il espère pallier le manque de diversité des universités britanniques les plus prestigieuses. En 2018 en effet, seuls 2 % des étudiants admis étaient noirs.

« J’ai toujours voulu mettre à l’honneur l’excellence universitaire de ma communauté »

« J’ai toujours voulu faire quelque chose pour mettre à l’honneur l’excellence universitaire de ma communauté. Les jeunes talents noirs sont incroyables. Je voulais juste faire quelque chose pour réduire les écarts qui existent entre les jeunes étudiants noirs et les universités d’élite de premier rang. C’est pour ça que j’ai créé la bourse Stormzy. À l’heure actuelle, quatre étudiants en profitent, et j’espère qu’un jour, ils seront 400 voire 4.000. » Stormzy a également lancé une maison d’édition baptisée #merkybooks, une plateforme destinée aux jeunes écrivains noirs britanniques. En 2019, il a été désigné par le Time Magazine comme l’un des « leaders de la prochaine génération ». Son deuxième album, Heavy Is the Head, est sorti le 13 décembre, propulsé en première position des charts britanniques dès la semaine de sa sortie.