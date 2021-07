It’s Gonna Be Okay : l'avis de Tom, abonné BrutX

"C'est une série qui fait du bien" L'humour, la justesses des personnages… La série It's Gonna Be Okay, c'est Tom, abonné BrutX qui en parle le mieux.

Ses trois raisons principales pour regarder it’s gonna be okay.

La première est qu’il s’agit d’une série qui fait du bien et notamment qui raconte ce que c’est de prendre soin les uns des autres et je pense qu’on en a quand même bien besoin aujourd’hui. La deuxième, ce sont les personnages. Josh Thomas sait très bien écrire ses personnages, sans condescendance et avec beaucoup de tendresse, on sent vraiment le regard tendre sur ses personnages, à la fois moqueur et à la fois tendre. Et la troisième c’est sa diversité. Cela apporte du nouveau dans la narration et aux gens.

“On découvre un humour auquel on n'est vraiment pas habitué”

Les œuvres de Josh Thomas placent l’humour au centre de son esthétique. Un humour peu habituel et conventionnel : “On n'est vraiment pas habitué, donc ça fait ce petit effet, un peu bizarre au début, qui pourra vous surprendre mais vous vous habituerez vite et vous en redemanderez vite.”

Le fait d’avoir un personnage principal qui n’est pas hétérosexuel est déjà un aspect frappant du film. Mais le sujet majeur gravite autour du soin apporté aux personnes. Il interroge les manières de reconstruire une petite cellule familiale. L'abonné ajoute : “Donc ça c’est vraiment le sujet, et autour on a tous ces personnages qui viennent amener évidemment d’autres sujets, d’autres questionnements.”