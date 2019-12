Joël Bouraïma alias "coach Joe" raconte son parcours et ses galères

De la banlieue parisienne à Los Angeles, Joël Bouraïma, le coach sportif des célébrités, revient sur les galères qui lui ont permis de devenir ce qu’il est aujourd’hui

Il rêvait de devenir prof de sport, on l'a orienté vers un CAP-BEP vente. Il a insisté pour aller en fac de sport, on l'a orienté vers un BTS. Aujourd'hui, Joël Bouraïma est le coach sportif de Kim Kardashian, Kanye West et Omar Sy. Il raconte.

Joël Bouraïma, coach sportif de Kim Kardashian, Kanye West et Omar Sy, a rencontré de nombreux obstacles avant d’arriver où il est aujourd’hui.

Depuis la 3ème, Joël Bouraïma a su qu’il voulait devenir professeur de sport mais son école l’a orienté vers un CAP-BEP vente : « L’école estime que je n’ai pas les capacités pour aller vers le cursus sportif et m’oriente vers un cursus professionnel ».

Après deux années CAP-BEP vente, Joël Bouraïma s’est redirigé vers le sport et a récupéré une « première d’adaptation ». Le futur coach a souhaité aller à la fac de sport mais son école l’a inscrit à un BTS, auquel il est accepté. Cela a incité Joël Bouraïma à arrêter l’école et à enchaîner les petits boulots.

Georges, un animateur avec lequel Joël Bouraïma a travaillé, l’encourage à suivre sa passion : il lui donne un livre qui prépare à la formation de coach. Malgré le fait que le livre soit un « pavé », Joël Bouraïma se motive à s’instruire. Par la suite, Joël Bouraïma se bat pour intégrer la fac de sport et poursuit 3 années d’étude.

Un jour, un ami le présente à Omar Sy afin de le préparer au tournage du film « Intouchables ». Depuis Joël Bouraïma a enchaîné les clients célèbres, français et internationaux. Son nom fait les gros titres dans les news américaines après qu’il eût entraîné Kim Kardashian pour son poids d’après-grossesse.

Joël Bouraïma appelle les gens à lire son histoire : *« Oui, il y a eu des people, mais pas que. Oui, il y a eu des voyages de fou, mais il y a eu des grosses galères avant ». *

Le coach sportif en est convaincu : la chance va passer pour n’importe qui. La seule chose que demande Joël Bouraïma est : « Est-ce que tu seras prêt ? »