L'échidné en voie de disparition en Australie

L’échidné, l'un des animaux les plus primitifs au monde

Avec l'ornithorynque, il est l'un des deux seuls mammifères à pondre des oeufs.

Il n'existe qu'en Australie et en Nouvelle-Guinée. Il est l'un des animaux les plus primitifs sur Terre, inchangé depuis l'ère des dinosaures : c’est l'échidné, l'un des animaux les plus atypiques au monde.

Son corps est couvert de piquants

Avec l'ornithorynque, il est l'un des deux seuls mammifères à pondre des oeufs, mais les siens éclosent dans une poche, similaire à celle des kangourous. Il n'a pas de mâchoires, seulement un long bec avec lequel il aspire sa nourriture.

Il a la température corporelle la plus basse de tous les mammifères. Son corps est couvert de piquants, y compris son pénis, qui possède quatre extrémités. La femelle, elle, possède un seul orifice pour toutes les fonctions corporelles.

Seulement 10.000 individus dans le monde

Il a rencontré Kate Middleton et le prince William, ainsi qu'Alexander Skarsgard. Il est chassé et mangé par les tribus indigènes et possède une biologie qui rend sa reproduction difficile. À l’heure actuelle, il n'existe plus que 10.000 individus dans le monde.

Toutefois, l'université du Queensland vient de réussir à mettre au point le tout premier programme de reproduction de l'espèce. Et c’est un succès :14 bébés sont nés en cinq ans, ce qui offre un véritable espoir pour sa préservation.