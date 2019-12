L'histoire mystérieuse du pain maudit de Pont-Saint-Esprit

Suicides, violences, hallucinations… Tout un village sombre dans la folie le 15 août 1951. C’est la mystérieuse histoire du pain maudit de Pont-Saint-Esprit.

« On partait en vélo. Il y en a qui faisaient l'avion à réaction par les fenêtres, ils se sont tués. On était fada ! » raconte une témoin. Hallucinations, crises de panique, suicides, violences… Le 15 août 1951, le village de Pont-Saint-Esprit connaît une « nuit d’apocalypse ». En ce jour de fête de la Vierge, les habitants de Pont-Saint Esprit se retrouvent en famille autour d'un bon repas. Mais dans la nuit, des cris et des comportements étranges réveillent les habitants.

Des dizaines de personnes sortent dans les ruelles de Pont-Saint-Esprit, persuadées d'être possédées par le diable et chassées par les flammes. Ces crises poussent certains à se jeter par la fenêtre ou dans le Rhône voisin. 300 cas de démence, 30 personnes internées et au moins 5 morts sont recensés cette nuit du 15 août 1951.

« Je suis resté 21 jours sans dormir. Mes nuits, je les ai passées à compter. À murmurer le mot de “saxophile” qui ne rime absolument à rien, sans arrêt. Ou alors, à certains moments, à venir ici, sur le pallier, regarder combien il y avait de hauteur » raconte un habitant de Pont-Saint-Esprit, victime du pain maudit.

Des effets comparables à ceux du LSD

Rapidement, les médecins de Pont-Saint-Esprit comprennent que le dénominateur commun des malades est la consommation de pain. Le seul boulanger de la ville, Monsieur Roch-Brillant, aurait vendu un « pain maudit » à ses clients. C'est l'ergot de seigle, un champignon qui provoque des effets équivalents à ceux du LSD, qui aurait contaminé les habitants. Le « mal des ardents », ou « feu Saint-Antoine », provoqué par l'intoxication au seigle, est un syndrome né au 10ème siècle. À l'époque, considérées comme démoniaques, les personnes touchées par ce mal étaient brûlées ou exécutées.

Depuis la nuit d’hystérie collective à Pont-Saint-Esprit, de nombreux experts et journalistes se sont penchés sur les réelles causes de l’intoxication. En 2007, un journaliste américain croit voir un lien entre l'histoire du pain maudit et l'étrange disparition d'un certain Frank Olson. Biochimiste pour la CIA et spécialiste en drogues dures comme le LSD, il s'est rendu en France quelques mois avant le drame de Pont-Saint-Esprit.

À son retour aux Etats-Unis, il aurait confié à sa femme avoir commis « une terrible erreur ». En 1953, il se défenestre à New York après avoir ingéré du LSD à son insu. En 1975, la Maison Blanche a détruit les résultats des expériences de Frank Olson. Aujourd'hui encore, l'histoire du pain maudit de Pont-Saint-Esprit n'a pas livré tous ses secrets…