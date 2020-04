L'île des Pins, un bout de terre paradisiaque au cœur du Pacifique

À la découverte de l’île des Pins, en Nouvelle-Calédonie

James Cook l'a surnommée ainsi en référence à ses gigantesques pins colonnaires.

Piscine naturelle, plages de sable fin, forêts tropicales… Cet endroit est surnommé « l’île la plus proche du paradis ». Après y avoir jeté l’ancre en 1774, James Cook décide de la nommer « île des Pins », en référence à ses gigantesques pins colonnaires, arbres endémiques de Nouvelle-Calédonie.

Un bagne où furent déportés des insurgés de la Commune de Paris

Cette île de Nouvelle-Calédonie regorge de paysages naturels d'exception : on peut se détendre dans la baie de Kuto ou celle de Kanumera, explorer ses récifs coralliens avec un masque et un tuba, gravir le pic N'ga et ses 262 m qui offrent une vue panoramique sur l'île des Pins, ou opter pour une promenade sur ses rivages rocailleux, surplombés de gigantesques arbres tropicaux.

Cette nature luxuriante recouvre une partie des ruines d'un bagne construit en 1872, où furent notamment déportés des insurgés de la Commune de Paris. Pour découvrir deux paysages parmi les plus spectaculaires de l'île des Pins, on peut embarquer dans la baie de Saint-Joseph, sur une pirogue à balancier traditionnellement utilisée par les pêcheurs.

Des coraux, d’imposants coquillages et des milliers de poissons

L'embarcation conduit les visiteurs dans la baie d'Upi, parfois surnommée « la baie d'Ha Long calédonienne » en raison de ses immenses rochers coralliens coiffés de végétation, qui semblent tenir en équilibre sur les eaux cristallines. La pirogue laisse les visiteurs à l'autre extrémité de la baie. D’ici, on emprunte un sentier à travers la forêt tropicale avant de longer un chenal conduisant jusqu’à la piscine naturelle d'Oro.

À la surface, c'est un bassin paisible entouré de pins colonnaires et protégé de la houle par des rochers. Sous l'eau se révèle un écosystème extraordinaire : des coraux, d’imposants coquillages et des milliers de poissons, comme des poissons perroquets ou des poissons-clowns, cachés dans des anémones de mer.

Relativement préservée du tourisme de masse, cette île de Nouvelle-Calédonie accueille néanmoins des bateaux de croisière. Des élus et des habitants cherchent à y développer un tourisme durable pour concilier accueil des visiteurs et préservation de ce lieu exceptionnel.