La fête foraine

Il est inscrit au patrimoine culturel immatériel de la France depuis 2017, c'est le bruit de la fête foraine. Le son des manèges, les cris et le fameux "Et zé partiii !" en sont le symbole. Mais comment tous ces sons composent-ils cette ambiance si particulière ? Bru(i)t, c'est le podcast de Brut où on explique les sons qui nous entourent et ceux qui nous dépassent. Je m'appelle Romain, je suis compositeur électro, vous me connaissez peut-être aussi sous le nom de Molécule. Dans la vie, j'adore chasser les sons avec mes micros, les découvrir, les écouter.