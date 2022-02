Lasmy reine de l’ombre : le quotidien d’une travailleuse du sexe

"Lasmy est travailleuse du sexe. Je la rencontre au printemps 2020 au bois de Boulogne, un lieu célèbre de la prostitution trans à Paris. La Colombienne de 37 ans me donne rendez-vous chez elle le lendemain matin pour me raconter le parcours incroyable qui l’a mené ici, en France. Pendant un an, elle m’ouvre les portes de son quotidien, sans tabou." Camille Courcy, grand reporter Brut