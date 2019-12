Le combat d'Amma Aburam contre la "fast fashion"

La blogueuse londonienne Amma Aburam s'engage contre la fast fashion et pour une mode équitable

La bloggeuse et mannequin londonienne Amma Aburam en a assez de la fast fashion.Voilà son message pour une mode plus équitable.

Amma Aburam est bloggueuse et mannequin à Londres. Elle a un combat : lutter contre la fast fashion. "Aujourd’hui, nous vivons dans une société qui nous incite à acheter encore et encore, à faire du shopping, et les vêtements sont devenus des objets jetables.", déplore-t-elle.

Selon Amma Aburam, la mode devrait répondre à 3 questions urgentes. Premièrement, améliorer les droits et les conditions de travail des employés dans l'industrie du textile. Deuxièment, l'industrie du textile doit s'atteler à réduire la pollution. En effet, "La fast fashion, tout particulièrement, a un énorme impact sur l’environnement.Le jean est l’un des vêtements qui a le plus d’impact négatif sur l’environnement." explique Amma Aburam. Troisièment, l'industrie de la mode devrait éviter le "greenwashing". Le greenwashing est une pratique qui consiste, pour les entreprise de la fast fashion, à s'approprier la tendance de la mode équitable pour faire croire aux consommateurs qu'ils agissent en faveur des travailleurs et de la planète.

Pour lutter contre ces problèmes qui touchent l'industrie du textile, Amma Aburam propose 4 solutions faciles : 1/ acheter des vêtements d'occasion, 2/ acheter local et connaître la provenance de ses vêtements, 3/ aimer ses vêtements et en prendre soin et 4/ échanger et louer des vêtements. En suivant ses conseils, Amma Aburam voudrait que les gens apprennent à modifier concretement leur manière de consommer la mode.

En plus de ces recommandations, Amma Aburam a mis en place son propre site internet qui présente des alternatives à la fast fashion et veut inciter les gens à consommer la mode de façon éco-responsable. Le site internet Style & Sustain créé par la bloggeuse présente des marques de mode équitable et encourage les gens à essayer la mode éthique et durable.