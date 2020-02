Le mara, troisième plus grand rongeur au monde

Le mara, drôle de lièvre de Patagonie

Ce grand rongeur d’Argentine ressemble à la fois à un kangourou et un lapin.

Avec ses 70 cm de long, il fait presque la taille d'un labrador. C’est le plus grand rongeur au monde, derrière le capybara et le castor. Ce drôle d’animal à l’allure de kangourou-lapin est un mara, un lièvre de Patagonie.

Une espèce quasi-menacée

Endémique d'Argentine, il peuple les vastes savanes sèches et les régions semi-désertiques. Ce rongeur monogame vit en groupe de 10 à 30 individus, Herbivore, il passe une grande partie de ses journées à manger et à se prélasser au soleil, tout en restant attentif à ses prédateurs, comme le puma et l'Homme, qui le chasse pour sa peau et sa viande.

Ses pattes puissantes lui permettent de courir à une vitesse moyenne de 55 km/h avec des pointes de vitesse à 80 km/h. Menacée par la chasse et la perte de son habitat naturel, l'espèce a déjà disparu de la province de Buenos Aires et est classée comme « quasi menacée ».