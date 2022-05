Le parcours cinéma de Jean-Pascal Zadi

“Entre 2005 et 2013, c’est la galère”

La carrière de Jean-Pascal Zadi a été un long chemin de croix avant de finalement rencontrer le succès. “Entre 2005 et 2013, c’est la galère” explique l’acteur et réalisateur. En 2008, il autofinance son film “Cramé” : “Je savais où je voulais aller mais je n’avais rien qui me montrait que j’allais y arriver”. Il a alors un BTS en poche, sa mère veut qu’il trouve un travail dans une banque. Mais Jean-Pascal Zadi sait qu’il veut travailler “dans l’image” : “C’est presque de la folie, t’as pas d’oseille, mais tu te dis ‘faut que je le fasse’”. En 2013, il intègre le Before de Canal+ : "Ça a été un vrai déclic”. Il se rend alors compte que “grand, renoi, qui vient de milieu populaire, c’est ma force”. Brut a suivi Jean-Pascal Zadi pour sa première montée des marches à Cannes.

Les portes s’ouvrent enfin. Depuis, les succès s’enchaînent. Il est actuellement au festival de Cannes 2022 pour représenter deux films dans lequel il joue : “Coupez !” de Michel Hazanavicius et “Fumer fait tousser” de Quentin Dupieux. “La vie est un combat. Il faut se battre pour avoir les choses. A chaque projet, je travaille comme si c’était le dernier” explique l’acteur et réalisateur. Voici 3 clichés auxquels l'acteur Jean-Pascal Zadi a été confronté.