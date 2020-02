Le quokka, seul mammifère terrestre vivant sur l'île de Rottnest

Le quokka, l'animal le plus heureux du monde

En plus d’être extrêmement mignon, il évite le conflit le plus possible.

On le surnomme « l'animal le plus heureux du monde » en raison de son sourire permanent. Il vit en Australie, principalement sur l’île de Rottnest, « le nid de rat », car il a été pris pour un rat géant lorsqu'il a été découvert, en 1696.

Il n’hésite pas à approcher les touristes

En réalité, c'est un marsupial, qui porte son bébé dans une poche. Sur l’île, il est le seul mammifère terrestre. Il s'est admirablement adapté à la présence humaine, et il n’hésite pas à approcher les touristes et à visiter les maisons pour obtenir de la nourriture.

C'est un pacifiste : il fait partie des rares animaux à ne pas entrer en conflit avec ses congénères pour se nourrir ou se reproduire. Mais il est prêt à tout pour survivre : si la mère est menacée, elle jettera son bébé hors de sa poche pour distraire l'agresseur et s'enfuir.

Et il a beaucoup d’ennemis : l'arrivée d'espèces invasives comme le renard ou le chat a réduit sa population sur le continent. Le développement humain a aussi affecté négativement son territoire. Aujourd'hui, sa population diminue.