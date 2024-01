“Je suis un vaisseau sonore. Et je suis ici pour diffuser ce message parce qu'en général, un artiste étudie l'art. Mais moi, je crois que c'est l'art qui m'étudie” déclare la chanteuse Brittany Davis, qui est née et a grandi à Kansas City, dans le Missouri. C’est la première fois qu’elle se produit hors des Etats-Unis et c’est sur la scène des Trans Musicales de Rennes qu’elle rencontre le public français. “J'ai eu une enfance difficile. La musique m'a vraiment donné la capacité de surmonter ces épreuves. J'ai perdu un parent à l'âge de 12 ans. J'ai souffert du traumatisme de l'incarcération d'un parent pendant dix ans de mes années de développement. En grandissant, quand je suis devenue adolescente, à Seattle, j'ai été sans abri. C'est la musique qui m'a permis d'affronter toutes ces choses”.

“Enfant, je ne pouvais rien faire sans expérimenter quelque chose de musical” décrit Brittany Davis, ajoutant : “Si je touchais quelque chose de chaud, le mot "chaud" ne me venait pas à l'esprit. C'était comme si j'obtenais une série de notes ou quelque chose comme ça. Je ne sais pas comment l'expliquer. C'est bizarre ! Même si je ressens de la douleur, ici, dans mon coeur, je sais ce que la musique va me dire. Elle va me dire : “Continue d'essayer, continue d'avancer, continue de te battre, continue de vivre, n'abandonne pas !” Et alors que je me trouve ici à Paris et à Rennes, sur le point de faire un concert, je sens que ce n'est rien de moins qu'un miracle”.

Pour la chanteuse américaine, “la musique, c'est la vie. La musique, c'est le but. Elle est synonyme de raisonnement. Je dis souvent que, bien que l'anglais soit ma langue maternelle, je crois que la musique est la langue de mon ADN. C'est ma première langue. C'est elle qui parle. Tout ce que vous avez à faire, c'est d'être la radio par laquelle elle passe. Si vous le faites pour l'argent, si vous le faites pour la célébrité, pour l'apparence, pour la gloire… Je crois, d'après ma propre expérience, que cela n'aura pas autant d'impact que si vous le faites par amour et avec amour. C'est alors que cet outil devient une arme”.

“La musique est une thérapie” affirme Brittany Davis. “La musique peut vous aider à tracer les deux tiers de votre chemin. C'est votre capacité à voir ce dont vous avez besoin qui vous permettra d'atteindre le dernier tiers. La musique, c'est comme un conseiller. Si nous écoutons ce que la musique dit vraiment et non ce que nous voulons qu'elle dise, ou lui, ou eux, ou la façon dont vous voyez la musique en vous, alors nous n'irons pas jusqu'au bout. Ce monde nous dit de nous : “Vous êtes trop grand, vous êtes trop petit, vous êtes trop noir, vous êtes trop blanc, vous êtes trop ceci. Vous êtes trop riche. Vous êtes trop pauvre." Tout cela disparaît avec la musique. La première fois que l'aiguille touche ce sillon ou ce disque, tout cela part en poussière” conclut la chanteuse originaire du Missouri.

