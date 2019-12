Le wombat, l'un des animaux les plus populaires d'Australie

Sur cette planète, il y a un animal féroce qui court plus vite qu'Usain Bolt et qui fait des crottes cubiques.

Le wombat est l'un des animaux les plus populaires d'Australie, protégé dans quasiment tout le pays. Comme le kangourou ou le koala, c'est un marsupial, qui accueille ses bébés dans une poche. Mais la poche des wombats est ouverte vers le bas, pour protéger ses petits de la terre lorsqu'il creuse sa tanière, qui peut atteindre 30 mètres de profondeur.

Le wombat se protège de la terre à l'aide d'une fourrure extrêmement dense qui couvre aussi son nez. Sa digestion dure 14 jours et il a la particularité de faire des crottes cubiques, jusqu'à 100 par jour. Contrairement à ce que son apparence peut laisser penser, c'est un animal féroce. Il peut courir jusqu'à 40km/h, plus vite qu'Usain Bolt et peut sauter jusqu'à 1 mètre.

Il écrase le crâne de ses prédateurs à l'aide de ses mâchoires puissantes ou les étouffe avec ses fesses. Autrefois considéré comme une vermine, certaines sous-espèces ont frôlé l'extinction. Mais aujourd'hui protégée, sa population est en pleine réhabilitation.