Le xylocope, la plus grande abeille d'Europe

*Velue, noire et plus bruyante que les autres, c'est la plus grande abeille que l'on trouve en Europe. Voilà pourquoi il faut la protéger… *

C’est quoi cette abeille?

Julie Pêcheur, porte-parole de Pollinis explique qu’il s’agit d’une grosse abeille noire, velue, avec des ailes caractéristiques fumées avec des reflets bleus-violets. Cette grosse abeille se distingue également par son vol caractéristique un peu lourd, un peu vrombissant. C’est la plus grande abeille qu’on trouve en Europe : “Les adultes font trois centimètres de longueur et d’envergure, donc c’est quand même un bel insecte !”

Pourquoi ce nom « xylocope » ?

Xylocope vient de « xylo », qui signifie bois de charpente. En grec, « cope » c’est pour couper donc le terme « xylocopa violacea » c’est le petit nom latin. Julie Pêcheur rappelle qu’une de ses caractéristiques est de faire son nid dans le bois.

Elle pique ?

Le xylocope n’est pas du tout dangereux : les mâles n’ont pas de dard et les femelles ont un dard mais elles vont s’en servir de manière uniquement défensive. “Ce n’est pas un insecte agressif, un peu impressionnant, mais qui a un rôle très important à jouer dans la biodiversité et qu’il faut absolument protéger.”