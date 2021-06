Léo Walk a 26 ans. Après des débuts dans le break à 7 ans, il a dansé pour Christine and the Queen et signé les chorégraphies d'artistes comme Angèle. Cette année devait être celle de la consécration : Léo et sa compagnie La Marche Bleue enfin sur le devant de la scène. Mais ça c’était avant… Avant le Covid.

Je m'abonne à BrutX

4,99€ / mois, sans engagement