Les chorégraphies engagées de Nadia et Dakota

La nouvelle chorégraphie engagée du couple de danseurs Nadia et Dakota

Il y a deux ans, ils se sont fait connaître dans l’émission « La France a un incroyable talent » grâce à une chorégraphie qui dénonçait les violences conjugales sur les femmes.

Il y a deux ans, Nadia et Dakota se sont fait connaître dans l’émission La France a un incroyable talent grâce à une chorégraphie qui dénonçait les violences conjugales sur les femmes. « À l’époque, on avait une amie en commun qui vivait une situation similaire. Par frustration ou par peur de lui parler, d’être maladroits, on a créé cette chorégraphie pour extérioriser notre frustration et lui montrer les actes qu’elle subissait directement », se souvient Nadia.

100 millions de vues à l’international

Leur première prestation fait plus de 60 millions de vues en France et 100 millions de vues à l’international. « Certains messages nous donnaient un sentiment de stress parce qu’on devait mettre la barre un peu plus haut. Mais ça nous boostait aussi beaucoup, car ça montrait qu’on était dans le juste. On voyait que les gens étaient touchés, et ça nous encourageait encore plus. Tous ces messages, tous ces petits mots… C’était incroyable », se rappelle Nadia.

« On avait reçu des messages de femmes battues, énormément. D’hommes aussi. Un qui m’avait marqué, c’était un homme qui battait sa femme. J’ai ressenti beaucoup de pression et puis, genre, une responsabilité par rapport à tous les messages qu’on a reçus », raconte pour sa part Dakota.

Cette année, le couple aborde le sujet de l’immigration

Cette année, pour leur deuxième participation à l’émission La France a un incroyable talent, le couple aborde le sujet de l’immigration. « Comme pour la violence conjugale, on sait très bien que ce n’est pas notre performance qui va faire changer quoi que ce soit. Mais si déjà les gens en parlent, j’ai le sentiment que nous on a fait notre part », estime Dakota.

Nadia et Dakota travaillent également sur des projets personnels, et toujours engagés. « Grâce à l’émission, grâce à tout ce qui nous est arrivé, on a eu la chance de pouvoir se libérer de nos travails respectifs pour faire que de la danse. Maintenant, on a monté notre premier spectacle. On a des choses à dire, on va aborder toutes les thématiques. On ne va pas se censurer », se réjouit Dakota.