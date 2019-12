Les chutes Victoria, le plus grand rideau d'eau au monde

Les Chutes Victoria, un incroyable paysage du continent africain

Parmis les paysages les plus emblématiques du continent africain figurent les chutes Victoria. Situées sur le fleuve Zmabèze, entre la Zambie et le Zimbabwe, il s’agit de la plus grande cascade au monde.

Le débit impressionnant des chutes Victoria créent de l’embrun, ainsi qu’une pluie fine formée par l’agitation de l’eau. Cela a permis le développement d’un flore particulièrement dense dans la région. De plus, les forêts humides abritent une faune diverse et variée.

Chutes Victoria : les cascades les plus spectaculaires au monde

Aujourd’hui, les chutes Victoria sont inscrites au patrimoine mondial de l’Unesco. Grâce à leur hauteur impressionnante, les chutes Victoria font régulièrement apparaître des arcs-en-ciel et forment une large brume, visible à plus de 20km.