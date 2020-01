Les Moeraki Boulders, merveille de Nouvelle-Zélande

Connaissez-vous les Moeraki Boulder ?

Ces rochers sont l’un des paysages les plus iconiques de Nouvelle-Zélande. Leur formation a commencé il y a environ 60 millions d'années.

D'étranges rochers sphériques éparpillés sur le sable… Sur cette plage située en Nouvelle-Zélande, ces formes étranges, mesurant entre 50 centimètres et 2 mètres et pesant jusqu'à plusieurs tonnes, ont longtemps intrigué. Ce sont les, Moeraki Boulders l’un des paysages les plus iconiques de Nouvelle-Zélande.

De nombreuses légendes

Œufs de dinosaures fossilisés, reliques des ancêtres des Maoris, œuvre des extraterrestres… Ces rochers ont inspiré de nombreuses légendes. Mais la science a finalement percé le mystère. D’après une étude parue dans la revue scientifique Journal of Sedimentary Research en 1989, la formation de ces rochers a commencé il y a environ 60 millions d'années. Au centre se trouvent de la boue et de l'argile fossilisés, autour desquels des sédiments comme la calcite se sont accumulés. Couche après couche, les rochers ont ainsi grossi au fil des années, comme une perle d'huître. Plusieurs hypothèses existent pour expliquer la forme sphérique de ces rochers, comme l'action des marées, la gravité et la pression des couches de sédiments entre elles.