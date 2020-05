Les plans confinement de Camille Combal

L’animateur télé et radio a bien mis à profit son confinement, et il vous explique comment.

Camille Combal avait des objectifs bien précis pour ce confinement. Et il les a tous relevés haut la main : « J'étais hyper optimiste. Je m'étais dit que j’allais me mettre à l'italien, que j’allais reprendre le piano, les échecs. Et puis je n'ai rien fait de tout ça. Je suis je fais des pizzas, comme tout le monde. » Voici comment il a maintenu une discipline de fer.

Un jeu

J'ai téléchargé un jeu sur PS4, Formula One. C'est très cool, je suis nul. On va me retirer mon permis B une fois qu'on m'aura vu jouer, je suis sûr. Si vous voulez qu'on joue ensemble en ligne, vous pouvez m'ajouter. Mon pseudo sur PlayStation, c'est RogerZabel. On peut jouer à Fifa ensemble. Juste que ce soit clair : j'ai des potes, c'est des phénomènes, ils me mettent 7-0 avec Chelsea. J'en ai marre. Ça suffit. Donc si vous êtes éclaté, vous me rajoutez. Mais si vous êtes bon à Fifa, laissez-moi tranquille, j'ai pas besoin de ça.

Sinon, il y a un autre truc que j'aime bien, une appli qui s'appelle MadLipz. C'est juste une appli de karaoké. Tu changes la voix des chanteurs. Je chante toutes les chansons avec cette voix-là.

Un livre

Ça va un petit peu se compliquer. À part si on compte les adaptations que j'ai vues au ciné ou sur Netflix. Dans ce cas-là, j'ai lu tous les Da Vinci Code et j'ai lu tous les Iron Man. Sinon, j'ai un livre d'histoire. Je suis féru d'histoire. Et L'Équipe.

Un film

Je vois enfin des films que j'avais pas eu le temps de voir. J'ai vu Les Combattants, Les Misérables. C'est vraiment canon. J’ai pu aussi revoir des films que j'adore : Five avec Pierre Niney, François Civil et Igor Gotesman. Astérix, mission Cléopâtre, bien sûr. Les Retour vers le futur, évidemment. De toute façon, je me les fais une fois par mois.

Une série

Là on est sur ma passion absolue. Je regarde tout, je saigne toutes les plateformes. Je suis même à la saison 4 de Dora l'exploratrice. J’ai aimé Ozark. La saison 2 est pas ouf, mais ça vaut le coup de l'encaisser. Validé : top ! Franck Gastambide, tout le casting, c'est top ! The Morning show, produit par Reese Witherspoon et Jennifer Aniston. C'est sur les femmes qui ont eu le courage de parler, les toutes premières du mouvement Me Too. Comme The Loudest Voice, c'est hyper bien aussi.

Unorthodox, After Life, Royaume des fauves, Casa de Papel sur Netflix. Globalement je regarde tout. Vous avez vu à quel point je suis passionnant.