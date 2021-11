Marielle s'est formée aux enjeux pour la planète avec la Climate School

"Je vais probablement faire des erreurs mais en parlant autour de moi on va ensemble trouver des solutions." Au quotidien, Marielle a voulu commencer à agir plus concrètement pour la planète. Et pour en apprendre plus sur le climat, elle s'est formée grâce à la Climate School d'AXA. Elle raconte. Cette vidéo a été produite en partenariat avec une marque