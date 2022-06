Mathias Mester, 1m42, finaliste de Danse avec les stars

“Tout est possible, quand on a la volonté !”

Mathias Mester mesure 1m42 et est un athlète médaillé totalisant 7 titres de champion du monde en lancer de javelot, lancer de disque et lancer de poids. Il est le premier participant de Danse avec les stars en Allemagne atteint de nanisme et a un message à faire passer. “En fait, je crois que beaucoup de gens m’avaient sous-estimé. J’ai l’impression qu’en général, toutes les personnes qui sont handicapées ou “différentes” sont sous-estimées.”

En 2021, l’athlète met fin à sa carrière de sportif paralympique. Sur les pistes, il tient à rappeler que la danse n’a pas besoin de normes en atteignant la finale. “Bien sûr, il faut savoir dans quoi on se lance, car quand on ne correspond pas à la norme, on peut aussi s’exposer à de nombreuses critiques. Mais je savais dans quoi je m’embarquais, et je veux motiver les gens”. En Allemagne, environ 100 000 personnes sont touchées par le nanisme. Mais le sportif se considère chanceux. “Je suis chanceux ! Je crois que sinon, je n’aurais pas pu vivre tout ce que j’ai eu la chance de vivre.” Il a désormais un message pour tous ceux qui ne correspondent pas à la norme. “Il n’y a qu’une direction à suivre, c’est droit devant. Nous pouvons tous y arriver. J’en suis vraiment convaincu.”

À 16 ans, elle danse avec son fauteuil roulant.