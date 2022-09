Pogopalooza, quand le bâton sauteur devient un sport extrême

"On est les nerds, les geeks des sports extrêmes et ça nous va très bien" Faire des figures avec des bâtons sauteurs c'est un sport... et plutôt extrême en plus. Pour Brut America notre journaliste, Léo Hamelin est allé à Pogopalooza, le championnat du monde de pogo stick pour en savoir plus...