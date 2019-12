Portrait de Phoebe Waller-Bridge

Phoebe Waller-Bridge est la deuxième femme de l'histoire de la franchise James Bond à figurer parmi les scénaristes dans le générique de fin. Voici l'histoire de l’actrice et créatrice déjantée des séries « Fleabag » et « Killing Eve ».

« Nous devons voir et écouter des gens différents, des personnes autres que celles issues des classes moyennes blanches. Je sais que je dis ça en tant que personne issue de la classe moyenne blanche » rit Phoebe Waller-Bridge. Actrice, dramaturge, productrice, plusieurs fois nommée aux Emmy Awards, Phoebe Waller-Bridge est née à Londres en 1985, dans une famille de classe moyenne supérieure.

Phoebe Waller-Bridge avoue avoir été une enfant insolente en grandissant, en particulier avec sa grand-mère. On la surnommait « flea », soit « la puce » en français. À 18 ans, Phoebe Waller-Bridge étudie l'art dramatique à la Royal Academy of Dramatic Art de Londres. Mais par la suite, elle doit se démener pour trouver du travail. C'est à cette période qu'elle commence à écrire son one-woman-show, Fleabag, mettant en scène une jeune femme qui peine à faire face à la mort de sa meilleure amie, tout en étant obsédée par le sexe.

De nombreuses récompenses pour sa série « Fleabag »

En 2013, Phoebe Waller-Bridge est récompensée pour Fleabag lors du festival Fringe d'Edimbourg. « J'en étais arrivée à un point où j'étais très souvent en colère, mais sans raison particulière et je voulais créer un personnage féminin qui me ressemblait. J'ai l'impression qu'il existe beaucoup de jeunes personnages masculins en colère qui n'ont pas besoin de justifier leur rage » estime Phoebe Waller-Bridge.

À 30 ans, Phoebe Waller-Bridge écrit et joue dans la série Crashing, où des jeunes de 20 ans élisent domicile dans un hôpital désaffecté de Londres. À 31 ans, elle adapte Fleabag à l'écran. Un an plus tard, grâce à la série, Phoebe Waller-Bridge reçoit le BAFTA de la meilleure performance comique féminine.

En 2017, Phoebe Waller-Bridge déclare n'avoir jamais vu aucun Star Wars avant de jouer dans Solo: A Star Wars Story. À 33 ans, Phoebe Waller-Bridge écrit la série Killing Eve, dont les rôles principaux sont tenus par des femmes, racontant l'histoire d'une agente de sécurité du MI-5 qui traque une jeune meurtrière. La série obtient le BAFTA de la meilleure série dramatique en mai 2019. En juillet 2019, la saison 2 de Fleabag obtient 11 nominations aux Emmy Awards.

À 34 ans, Phoebe Waller-Bridge participe à l'écriture du script du 25ème James Bond, notamment dans la conception des personnages féminins. Elle devient la deuxième femme de l’histoire de la franchise à figurer parmi les scénaristes dans le générique de fin. « Je trouve ça passionnant que les gens (…) commencent à créer des projets avec des personnes issues de différents horizons, qui ont des vies différentes et des origines ethniques différentes » déclare Phoebe Waller-Bridge