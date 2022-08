Pour Paloma, gagnante de Drag Race France, "le drag est politique"

"À partir du moment où en sortant dans la rue avec des talons et une perruque, je risque de me faire casser la gueule, le drag est politique." Paloma est la gagnante de l'émission Drag Race France. Et pour elle, voici pourquoi un tel coup de projecteur sur son art est important.