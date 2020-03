Pourquoi le faucon pèlerin est l'animal le plus rapide au monde

Pourquoi le faucon pèlerin est-il l'animal le plus rapide au monde ?

En 2005, l'un d’entre eux a été enregistré à 389,46 km/h, soit 16,86 km/h. C’est plus rapide que le record du monde officiel de Formule 1.

Non, le guépard n'est pas l'animal le plus rapide de la planète ! Tout environnement confondu, c'est le faucon pèlerin qui détient le record de vitesse. En 2005, l'un d’entre eux a été enregistré à 389,46 km/h, soit 16,86 km/h. C’est plus rapide que le record du monde officiel de Formule 1.

Une anatomie singulière

Sa vélocité s’explique par son anatomie singulière : des ailes plus compactes et inclinées que celles des autres rapaces, des crêtes au-dessus des yeux moins marquées afin d’accroître l’aérodynamisme et des plumes plus rigides pour fendre l’air et changer de direction.

Lors de vols à très grande vitesse, la pression de l’air pourrait le faire suffoquer, mais le faucon pèlerin a aussi dans ses narines de petits os appelés « tubercules » qui permettent de ralentir l'air et de faire diminuer la pression qui pourrait entrer dans ses poumons.

Un redoutable chasseur

Mais cette rapidité exceptionnelle ne suffit pas. Pour attraper des proies, il faut aussi être agile et à l'affût. Son regard perçant lui permet de voir deux fois plus loin que ce que permet l’œil humain. Il lui permet également de se situer dans l’espace, même à grande vitesse. Le faucon pèlerin peut ainsi verrouiller sa cible. Lancé à pleine vitesse, le faucon pèlerin peut maintenant projeter sa proie au sol ou la poignarder à l'aide de ses huit serres acérées.