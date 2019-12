Pourquoi les yeux des rennes changent de couleur

Pourquoi est-ce que les yeux du renne changent de couleur en hiver ?

Uniques au monde, les yeux du renne sont les seuls à changer de couleur au cours de l'année. Mais comment et pourquoi ce changement de couleur se fait-il ?

En été, les yeux des reines sont de la même couleur que chez la plupart des autres mammifères, une couleur plutôt dorée. “Cependant, en hiver ils deviennent d'un bleu très profond”, explique Glen Jeffery, professeur à l'Institut d'Ophtalmologie de l'University College de Londres. En réalité, ce changement se situe au niveau du "tapis clair", une couche réfléchissante située derrière la rétine de nombreux vertébrés. C'est notamment ce tapis clair qui fait briller les yeux de certains animaux lorsqu'un flash est braqué sur eux.

Un moyen d’échapper au danger

Cependant, dans le cercle Arctique la luminosité est particulière. En effet, elle devient rare pendant l'hiver. Afin que le renne continue de bien voir, il faut donc que son oeil "conserve" un maximum de lumière plutôt que la renvoyer vers l'extérieur. C'est pourquoi son tapis clair s'adapte à la baisse de luminosité en changeant de couleur : le bleu réfléchit moins la lumière que le marron/doré. Il s’agit donc d’un avantage important, notamment contre les prédateurs. Selon Glen Jeffery, c'est la préoccupation principale du renne : “Peut-il détecter un mouvement ? Si c'est une menace potentielle, il doit courir, il doit fuir. Il doit donc demeurer sensible à une faible luminosité et particulièrement aux mouvements en cas de faible luminosité. Et c'est ce que cet animal fait.”