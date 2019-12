Pourquoi on aime tant les films d'horreurs

Pourquoi aime-t-on les films d'horreur ?

Michael Grabowski, professeur de communication au Manhattan College, considère que le film d’horreur est un genre cinématographique en pleine expansion. En effet, les films d’horreur génèrent plus de 900 millions d’euros au box-office, pour la première fois en 2017. De l’expressionnisme allemand à l’horreur militante, pour Michael Grabowski, “les films d’horreur sont une expérience sociale”.

L’épouvante puise ses racines dans la religion et le folklore ancien, mais au cinéma, les films d’horreur remontent jusqu’à l’expressionnisme allemand du début du 20éme siècle. Dans les années 1930 les films d’horreur touchent le public grâce aux “films de monstres” d’Universal. Le cinéma devient alors le média dominant des films d’horreur. De plus en plus, l’horreur en tant que genre, permet aux cinéastes d’exprimer certaines idées engagées. Il s’agit notamment des films de Jordan Peele, “Get Out” et “Us”, qui critiquent les questions de race dans la culture américaine. “Le public pense aller voir un film d’horreur, alors qu’en vrai, il reçoit une leçon sur l’histoire des relations interraciales”, explique Michael Grabowski. Néanmoins, ces films ont eu beaucoup de succès.

“On teste nos émotions pour savoir si quelque chose nous effraye encore vraiment”

Selon le professeur de communication du Manhattan College, regarder un film d’horreur permet de tester nos sensations. En effet, l’immersion des films d’horreurs est particulièrement impressionnante car “on voit réellement les mouvements du couteau, le monstre sortir de nul part”, illustre Michael Grabowski. “On sait que c’est un film. On sait qu’on devrait rester assis, mais, parfois, la perception est si puissante qu’elle déclenche une émotion qui l'emporte sur notre cognition”, explique-t-il. Alors, on sursaute ou on crie. Après cela, suit la gêne d’avoir eu cette réaction démesurée, ce qui déclenche un rire. Pour Michael Grabowski, “ce rire est un véritable conditionnement social”.