Quand Zerator et Lapi réalisent le rêve de tout fan de WoW

"Viens on fait ce qu'a toujours rêvé le joueur de World of Warcraft, on se met tous dans la même pièce et on fait le raid ensemble." Et ils l'ont fait ! Initié par ZeratoR et Lapi, c'est en ce moment au "Wohôtel".