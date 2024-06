Rencontre avec la rappeuse Meryl

"J’ai toujours rêvé de faire ça. C’est le seul combat de ma vie. La musique." On a rencontré la rappeuse et chanteuse Meryl pour discuter de ses inspirations, de ses origines antillaises, de la préservation du créole et de la réalité des artistes insulaires. 👉 Elle sort demain son premier album "Caviar I".