Son job d'été : animateur de camping

“J'ai besoin, quand je finis mes études, de venir en camping et de faire ça”

Pour se faire un peu d’argent de poche pendant l’été, Théo, 21 ans, a décidé de travailler en tant qu’animateur dans un camping. Depuis qu’il a 17 ans, le jeune homme effectue chaque année un travail d’été qui lui permet de soutenir financièrement ses parents. “J’ai toujours fait des jobs d'été pour aider mes parents, parce que j'ai un frère jumeau aussi, donc il faut toujours multiplier les frais par deux”, explique Théo. Son job d'été : bergère

“J'aurais pu faire autre chose, mais l'animation, ça fait longtemps que j'en fais, avec les enfants, ça s'est toujours bien passé, et là, avec les adultes, c'est encore mieux, parce que, forcément, il y a des contacts, il y a des liens qui se créent avec les vacanciers, et c'est trop bien.” Pendant deux mois, Théo est logé et partage son habitation avec trois autres saisonniers. “Dans notre contrat, le logement, il est compris, donc, du coup, on paie rien pour le logement. Et par contre, on a juste la nourriture à nos frais. On est payés 10 % de plus que le smic.” Son job d'été : vendeur de beignets sur les plages