Son job d'été : elle ramasse des déchets avec un âne

"Mon job, c'est brigade des ânes". Cet été, Lise a choisi un petit boulot atypique. Elle nous explique. "Déjà ça, ça interpelle un petit peu, c'est rigolo. Promener un âne, ramasser les déchets, faire de la sensibilisation, un peu de pédagogie au niveau des déchets et au niveau de l'animal". Accompagnée de monsieur Flâneur, un baudet du Poitou, elle est chargée du ramassage des déchets de la ville. "Nous, on travaille en binôme. Y en a un qui le fait avancer, et l'autre qui va ramasser les déchets. Et parler aux touristes, parce qu'il y a beaucoup beaucoup de gens qui viennent nous demander ce qu'on fait." C'est la ville de Saumur qui a embauché la jeune femme, une activité qui a une double fonction : collecter les déchets et promener l'animal. Le reste de l'année, elle suit des études de langue. "Je me suis dit : "C'est bien, je vais parler avec des touristes un petit peu." Et je ne suis pas déçue".

Le rythme de ses journées est dicté par les arrêts décidés par l'animal : "Eh bien, souvent, il va s'arrêter. Et le but, c'est de comprendre pourquoi. De l'écouter. En fait, il faut vraiment être connecté à l'animal. Le fermier qui m'a formée me parle beaucoup de ça, de connexion. Quand il baisse les oreilles, il est à nouveau en paix. En fait, tous les jours, on découvre des petits aspects de leur personnalité. C'est ça qui fait plaisir aussi. Lui, c'est pas un camion à poils, c'est un petit gars avec un cerveau." L'animal n'est pas là pour remplacer les éboueurs, mais permet de compléter leur action, durant les mois de juillet et août. "En fait, ce qui est énervant, c'est de voir par exemple quand les gens cachent les déchets. Quand ils jettent leurs mégots par terre devant toi. L'autre fois, on a eu des gars qui ont jeté des bouteilles pile devant nous, ça, c'est assez énervant" ajoute la jeune femme.