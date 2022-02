Stade noir : Charles Villa rencontre un ancien prisonnier à Raqqa

Dans ce nouveau doc, je suis retourné en Syrie, à Raqqa. Là-bas, j’ai filmé le stade de la ville qui a été transformé en prison pendant les 3 ans du règne de l’État islamique. Des dizaines de milliers de Syriens y ont été torturés et beaucoup sont morts. J'ai rencontré un ancien prisonnier et survivant qui m'a raconté sa détention et qui accepté de retourner avec moi dans cette prison, le Stade Noir. Charles Villa, grand reporter BrutX

