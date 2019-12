TUTO : 2 façon de construire un abri en forêt

Voici 2 façons de construire un abri en forêt, avec Jacob Karhu.

1. L’abri naturel

Pour construire un abri naturel, Jacob Karhu, Youtubeur vie sauvage, utilise deux outils : une scie à cadre et une hache. Jacob Karhu commence par choisir deux arbres sur lesquels installer son abri. Jacob Karhu cherche ensuite un grand bout de bois pour en faire le support de devant. L’idéal, c’est de trouver des grands troncs d’arbres fins.

Ce grand bout de bois sera installé, à hauteur d’épaule, perpendiculairement aux deux arbres choisis au début. Jacob Karhu le fixe aux troncs en se servant de racines de pin comme de cordes. Jacob Karhu ne fait pas de nœuds, mais enroule les racines sur elles-mêmes. Une fois que le support du dessus est installé, on peut rajouter d’autres branches plus petites de part et d’autre. Jacob Karhu conseille de mettre la partie la plus grosse des branches vers le haut, et la partie plus fine avec des branchages vers le bas.

Une fois que la structure est installée, en ayant positionné le plus de bouts de bois dessus possible, il faut recouvrir l’ensemble pour rendre le toit étanche. N’importe quels végétaux peuvent être utilisés : fougères, feuilles mortes, écorces, branchages… S’il s’agit de fougères, Jacob Karhu conseille de les positionner avec la tige vers le haut, pour suivre l’écoulement de la pluie. Dans tous les cas, la construction du toit de fait de haut en bas.

Cette technique permet d’utiliser uniquement des éléments naturels trouvés dans la forêt. Privilégier le bois mort tombé au sol permet d’éviter de devoir couper du bois vivant.

2. La « tarp »

Là aussi, il faut trouver deux arbres pour pouvoir tendre la « tarp ». Une « tarp » c’est en fait une bâche qui protège de la pluie. Une fois la cordelette installée entre les deux arbres, à l’aide d’un nœud tendeur et d’un nœud sibérien, il faut tendre la toile à l’aide de piquets. Ceux-ci peuvent être simplement taillés dans une branche propose Jacob Karhu. C’est la solution que Jacob Karhu privilégie lors de ses voyages, car elle lui permet d’être protégé de la pluie et une « tarp » est bien moins lourde qu’une tente.

Si le but est de dormir dans cet abri, Jacob Karhu conseille d’installer un bon couchage au sol, à partir de branches de sapin et de fougères par exemple. Cela permet de s’isoler du sol et de pouvoir passer une bonne nuit. « Une fois qu'on a construit notre abri et qu'on a dormi dedans, ce qui est bien, c'est de tout démonter, pour ne laisser aucune trace et laisser la nature intacte » conclut Jacob Karhu, Youtubeur vie sauvage.